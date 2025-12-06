Colo Colo afina los últimos detalles para su duelo decisivo ante Audax Italiano, compromiso que cerrará su participación en la Liga de Primera y que podría definir un eventual acceso a la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Fernando Ortiz está obligado a ganar y, además, depender de un verdadero milagro: que Cobresal caiga frente a Ñublense en la última fecha del torneo.

Sin embargo, más allá de las necesidades deportivas, en Macul surgió una sorpresiva determinación que modificó la planificación habitual. Según información recabada por DaleAlbo, el ‘Cacique’ realizará su último entrenamiento este sábado en horario PM, utilizando el Estadio Monumental para una práctica que arrancará cerca de las 17:00 horas.

La medida llama la atención, considerando que tradicionalmente la última sesión previa a un partido se desarrolla en horario matinal. Este cambio obliga a los jugadores a alterar su rutina habitual y postergar hasta la tarde el trabajo final, lo que podría estar relacionado con ajustes tácticos, descanso adicional o decisiones internas del cuerpo técnico.

Fernando Ortiz toma drástica decisión de cara a la ‘gran final’ frente a Audax Italiano. (Foto: Alejandro Pizarro/Photosport)

Con esta reprogramación, también se retrasará la definición del once titular que enfrentará a los ‘Tanos’. Fernando Ortiz tendrá esta sesión vespertina como su última oportunidad para afinar detalles y resolver las dudas que aún persisten en la conformación del equipo que saltará a la cancha.

El ambiente en el Monumental es de total concentración, entendiendo que la clasificación internacional depende de resultados propios y ajenos. Aun así, en la interna mantienen la esperanza de cerrar el año con un triunfo que al menos les permita cumplir su parte en la ecuación.

Colo Colo enfrentará a Audax con la presión al máximo y con una planificación distinta a la habitual. Este entrenamiento PM marcará el cierre de la preparación de un partido clave, que podría significar un alivio en un año irregular o, simplemente, el final de una temporada que dejó más dudas que certezas en Pedrero.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Audax Italiano?

El partido de este domingo entre Colo Colo y Audax Italiano a desarrollarse en el Estadio Monumental, se jugará a contar de las 18:00 horas.

