En Colo Colo serán protagonistas en el próximo mercado de fichajes, donde se espera que puedan vender a algunas de sus figuras, como Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, pero también se espera la salida de otros nombres, entre ellos los que terminan contrato.

Pero hay otro candidato para dejar el plantel que ya tendría un interesado concreto en sus servicios. Se trata del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, quien fue una apuesta para esta temporada, pero quedó completamente al debe.

El Cacique pagó 1,2 millones de dólares a Godoy Cruz por el 50% de su pase, pero en 26 partidos solo ha podido convertir tres goles.

Es por esto que el club junto a su representante lo han puesto en vitrina para este mercado de fichajes, donde ya tendría un pretendiente.

Según informó este sábado el periodista Cristián Alvarado en el pódcast ‘De Puntete’, Huracán de Argentina ya habría iniciado los contactos.

“Alguien me dijo hoy, preguntando por lo de Salomón Rodríguez, que no descarte que el jugador pueda partir a Huracán, equipo argentino. A Huracán de Argentina podría partir Salomón Rodríguez”, comenzó anunciando.

“Son las primeras informaciones, porque ya es sabido que su representante está buscando otras opciones y Colo Colo también se quiere desprender de él, porque es un sueldo alto”, añadió Alvarado.

Luego, el reportero de Radio ADN comentó que no hay que descartar que otros equipos se sumen al interés por el atacante charrúa de 25 años.

“Seguramente no es solo Huracán, que es el nombre que a mí me dieron, pero probablemente tenga otras alternativas”, completó.

Considerando esta información, Rodríguez podría volver al fútbol argentino, en una fórmula que aún debe definirse, ya que en un principio buscan una salida a préstamo. Su contrato con el cuadro popular tiene vigencia hasta diciembre del 2027.

Salomón Rodríguez no seguirá en Colo Colo para el 2026. (Foto: Alejandro Pizarro/Photosport)

En síntesis