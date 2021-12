Hablar de Esteban Paredes en Colo Colo es hablar de historia pura. El ahora ex delantero del Cacique disputó 318 partidos con los albos y anotó 198 goles, siendo uno de los goleadores históricos de la institución.

A principio de año, Paredes no veía muchos minutos en cancha con Gustavo Quinteros, por lo que sumado a la idea del DT boliviano-argentino de rejuvenecer el plantel, partió a Coquimbo Unido en busca de más regularidad. Con los piratas logró el ascenso directo a Primera División, disputando 26 partidos sumando la Copa Chile y anotando 5 goles.

Ahora, según reportó el periodista de Al Aire Libre de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, Esteban Paredes, de 41 años, está en conversaciones con la dirigencia del Cacique para una vuelta al Monumental, pero con un escenario absolutamente distinto al que tenía antes de marcharse.

“Paredes quiere retirarse en Primera División y en Colo Colo. Ha estado conversando con la dirigencia que encabeza Edmundo Valladares porque hay factibilidad de que llegue por lo barato que le saldría a Colo Colo o las posibilidades que tendrían de no hacer un gasto excesivo por lo que representa Paredes”, puntualizó.

En concreto, explica que la formula sería “Ganando 80% menos de lo que cobraba antes y lo que queda (el 20% restante), el 50% lo pagaría una empresa externa y el resto lo pondría Colo Colo. Habría una empresa dispuesta a pagar parte del salario de Esteban Paredes y ver que puede ser una alternativa”.

En el cierre, el comunicador advierte que no será fácil: “Quinteros de entrada no está muy convencido, pero con el paso de los días no le ha cerrado la puerta. Dentro del directorio hay opiniones diversas; la corporación y Leonidas Vial no están de acuerdo y el único que le ha hecho hasta ahora un guiño es Aníbal Mosa”, sentenció.