El exfutbolista e ídolo de Colo Colo, Esteban Paredes, sufrió una dura noticia en las últimas horas en medio del complicado estado de salud que lo afecta desde hace unas semanas.

Durante esta jornada Chilevisión confirmó en sus redes sociales que el histórico goleador del fútbol chileno abandonó la competencia de Fiebre de Baile debido a complicaciones de salud.

“Esteban Paredes deberá retirarse de ‘Fiebre De Baile’ producto de un problema médico que lo aqueja e impide que su participación en el exitoso estelar continúe con normalidad”, confirmó la señal televisiva en sus redes.

Esteban Paredes abandonó la competencia de Fiebre de Baile (Chilevisión).

“Agradecemos el compromiso, dedicación, esfuerzo y talento que Esteban puso durante su participación donde demostró su progreso y recibió permanentemente el cariño del público”, agregaron.

Cabe señalar que el ‘Tanque’ había dejado en suspenso su participación en el estelar luego que hace unos días sufriera una alza de presión minutos antes de salir a la pista que lo obligó a ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Según informó Redgol, el exfutbolista hizo reposo en su casa por cinco días y pese a que el cuadro de presión arterial no era grave, la situación sí ameritaba reposo absoluto.

Datos clave…