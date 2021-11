Gustavo Quinteros atendió a los medios de comunicación este viernes en el Estadio Monumental. El entrenador santafesino tuvo varios descargos producto de lo ocurrido la semana pasada con los casos de contagios y contactos estrechos que hubo dentro del club y eso lo llevó a disputar el encuentro ante Audax Italiano con juveniles que terminaron perdiendo y contra Santiago Wanderers debió ser suspendido producto de los pocos futbolistas disponibles.

Una de las consultas que respondió fue sobre si el torneo se 'desvirtuó' con respecto al episodio anteriormente mencionado. El DT albo dijo que no es un 'torneo natural y que se 'desvirtuó'. Además, agregó que en los encuentros en que hubieron equipos perjudicados, se podrían haber suspendido.

Cristian Caamaño, durante la emisión de Deportes en Agricultura, le quiso contestar al ex seleccionador boliviano. "Le voy a decir algo al señor Gustavo Quinteros. Él se salvó de irse al descenso por un torneo desvirtuado, porque el único partido que se suspendió arbitrariamente con dos equipos en el estadio fue Colo Colo vs. Antofagasta. Ese fue un torneo desvirtuado, porque él después recibió a Antofagasta con todos los jugadores disponibles", explicó.

En eso, recordó el episodio vivido en Macul con el cuadro nortino durante el año pasado. "Colo Colo venía de un viaje, en ese momento estaba Gualberto Jara en la banca, y por manejo turbio de la dirigencia de Colo Colo que no le permitió a Antofagasta bajarse del bus durante 45 minutos, no le abrió el camarín porque nunca quisieron jugar ese partido y lo tuvieron que reprogramar, sino lo tenía que enfrentar con varios suplentes y algunos juveniles", añadió.

"Entonces no venga a hablar de torneo desvirtuado, porque eso es manchar el trabajo de los 17 equipos, pero no solo de él, del equipo médico y de todos los que han puesto al servicio de los clubes un manejo de pandemia que ha estado a la altura, porque más allá de los contagios, afortunadamente y salvo este partido, no se ha suspendido ningún otro y ningún otro equipo ha llorado y pataleado tanto como Colo Colo desde su presidente hacia abajo por estas situaciones. Donde hay responsabilidad propias y ajenas, indudablemente no hay única y exclusiva de un club o jugador, pero a partir de ahí las reglas estaban claras. Todas estas reglas nacieron del papelón del año pasado de Colo Colo y que se desvirtuó el campeonato", cerró.