Universidad de Chile está concentrado en los dos últimos partidos que le restan de la Liga de Primera 2025, donde el próximo martes tendrá que enfrentar a nada más ni nada menos que al campeón Coquimbo Unido en el Estadio Nacional.

Más allá de lo que suceda en este compromiso y el que le sigue, lo cierto es que la U ya piensa en la temporada 2026 y, en esa línea, todo indica que lo harán sin uno de los elementos que ha sido protagonista en estas últimas temporadas.

“En Universidad de Chile, Gustavo Álvarez estaría viviendo sus últimos compromisos. Todo parece indicar que no continuará en la U”, reveló en primera instancia el periodista Cristián Caamaño en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Gustavo Álvarez podría dejar la U. | Foto: Photosport

Caamaño complementa su información diciendo que “No solo por sus diferencias en el manejo con la dirigencia, sino que me dicen que esta última sanción de Michael Clark, la incertidumbre de lo que va a pasar con la U terminó por empujar a Álvarez fuera del club”.

En el cierre, Cristián Caamaño cree que una posible partida de Gustavo Álvarez no es una noticia positiva para Universidad de Chile: “Sería una lástima, una pérdida que no será sencilla de llenar”, remató en el cierre.

Ahora, solo queda esperar al fin de la Liga de Primera 2025 y ver qué determinación toma Gustavo Álvarez, entrenador que tendría varias ofertas sobre la mesa para dejar Universidad de Chile tras dos temporadas.

