Un verdadero terremoto se vivió en la Universidad de Chile en las últimas horas y todo esto tras lo que fueron los dichos de Gustavo Álvarez, quien anunció a viva voz que no continuaría en el club para el 2026.

Tras lo que fueron estos dichos, el periodista Cristian Caamaño tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN, en la que fue categórico contra lo que fueron las declaraciones del entrenador argentino, con la que no se mostró para nada de acuerdo.

“Diez años después, estamos siendo protagonistas de la saga el rehén, así como el rehén uno fue Sampaoli, el dos es este señor (Gustavo Álvarez). Esta es una estrategia del señor Gustavo Álvarez, porque él tiene contrato vigente, por lo tanto a partir de su anuncio, él da una información y ahora, comienza el gallito, la U no lo quiere despedir”, comenzó señalando Caamaño.

Siguiendo con aquello, el comunicador agrega que considera desproporcionada la queja del argentino, sobre todo en el ámbito de los refuerzos, ya que señala que dentro del período de Álvarez, la U ha hecho uno de los mejores ciclos de fichajes en los últimos años.

Álvarez recibe la crítica de Caamaño | Foto: Photosport

“Pareciera con todo lo crítico que soy de la dirigencia de la U, acá hay varias cosas para poner en la mesa, primero, ojalá un técnico haya tenido los refuerzos que tuvo Álvarez en los dos años y de la calidad que llegaron, otros no tanto, a él le trajeron Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, ni más ni menos”, remarcó.

Además, el periodista le da en el suelo a Gustavo Álvarez, ya que a pesar de todas las quejas sobre la falta de refuerzos, siente que la Universidad de Chile con el plantel que tiene, no debe estar a 20 puntos de diferencia con Coquimbo Unido.

“Él dice, la brecha y los objetivos, está a 20 puntos de Coquimbo no por culpa de los dirigentes, está a 20 puntos de una planilla que no es ni la mitad que la de la U, para tomar este tipo de decisiones hay que tener un poquito de espalda también, algo a lo cuál mostrar y una Copa Chile es muy poquito para sentirse rehén en un club” , señaló.

Concluyendo, Caamaño exterminó rotundamente a Gustavo Álvarez, a quien le indicó sin pelos en la lengua que debería pegarse con una piedra en el pecho en dirigir a un equipo tan importante como lo es la Universidad de Chile, en la que sacó a pasear a los anteriores equipos que dirigió.

“Temperley, Aldosivi, Patronato, Sports Boys, Atlético Grau, Huachipato y Universidad de Chile, con todo respeto a Temperley, Aldosivi, Patronato, Sports Boys, Atlético Grau y Huachipato, péguese con una piedra en el pecho señor Gustavo Álvarez, lo único que le digo, péguese con una piedra en el pecho, estás en la U compadre, disculpeme pero estás en la U, los personajes al closet, estás en la U”, cerró.

En Síntesis…