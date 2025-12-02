Universidad de Chile ha tenido horas de alto impacto y todo esto tras lo que fue la inesperada declaración de Gustavo Álvarez en conferencia de prensa, en la que el estratega argentino dejó en claro que no seguirá en la banca azul para la temporada 2026.

Ante este complejo escenario, en la dirigencia azul ya empiezan a mover las grúas para poder ver opciones de un nuevo entrenador para la Universidad de Chile, en la que en las últimas horas importantes informaciones se dieron al respecto.

El periodista nacional, Cristian Caamaño lanzó diversos bombazos dentro del programa ‘Puntapié Inicial’ de Radio Agricultura, en la que primero dio el nombre que se baja de la lista de candidatos de la banca azul: Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

“Paqui no irá a la U, no hay ninguna posibilidad, por el lado de la U les gusta, pero no es (el nombre), ninguna posibilidad”, partió señalando Caamaño.

Caamaño descarta a Meneghini | Foto: Photosport

Luego de descartar a ‘Paqui’ Meneghini, el periodista se dedicó a dar pistas del nombre que estaría buscando la Universidad de Chile para la banca en el 2026, en la que indicó que es un entrenador argentino y que dirige en el exterior.

“Es un técnico de afuera, van a buscar un nombre del extranjero, tienen un nombre que evidentemente gusta mucho, pero lo tengo que mantener en reserva. Yo tengo el nombre chequeado, no está negociado, pero es el nombre que les gusta”, remarcó.

Finalizando, Caamaño dio dos grandes pistas sobre quién es el gran candidato a la banca de la Universidad de Chile, señalando que hoy dirige en el fútbol argentino y que tuvo un paso como futbolista en el fútbol chileno, en la que con esas pistas todo daría a indicar que sería Nicolás Diez.

“Es un técnico que gusta mucho en la U, hoy está dirigiendo en el fútbol argentino. Eduardo Domínguez no es, tampoco el de Lanús (Mauricio Pellegrino). Doy una pista, jugó en Chile”, cerró.

