Colo Colo no terminó de la mejor manera la temporada 2021, en la cual se le escapó el título del Campeonato Nacional 2021 en las últimas dos fechas y se quedó con las ganas de bajar una nueva estrella después de cuatro años. De todas maneras, el año fue más que positivo para Gustavo Quinteros y sus dirigidos quienes renacieron después de haber estado con un pie en la B e incluso se quedaron con la Copa Chile.

Ahora, los albos y su dirigencia tienen que trabajar de cara a lo que será la temporada 2022 y cumplir las demandas del estratega boliviano-argentino para potenciar el plantel en su participación en la Copa Libertadores 2022. La continuidad de Emiliano Amor y Pablo Solari son casi un hecho, por lo que ahora los esfuerzos se concentrarán en retener a Leonardo Gil.

Daniel Arrieta, periodista de TNT Sports, se refirió en Todos Somos Técnicos a la continuidad del Colo Gil, asegurando que “Puede continuar, pero para esto habrá una negociación y no es fácil”, avisó de entrada.

“Leonardo Gil tiene contrato con el Al Ittihad hasta junio del próximo año, eso es bueno para Colo Colo porque a partir del uno de enero, Gil puede negociar como agente libre. Cuando Leonardo Gil llega a Colo Colo, el sueldo es alto y la figura era la siguiente: el 50% cada club. Lo que me dicen es que el Al Ittihad no ha cancelado ese 50% del sueldo de Leonardo Gil, no sé si todos los meses, pero tiene una deuda importante en cuanto a sueldos de ese porcentaje”, reveló.

En el panel, Luis Marín reveló que, con esos antecedentes, el jugador podría auto despedirse del club árabe y Arrieta respondió: “No me hablaron de eso, pero puede ser una figura. Esta deuda del Al Ittihad con Leonardo Giil puede allanar el camino porque ahora la negociación importante creen que va a ser algo lenta es la del jugador con su representante que van a tener que hablar con el Al Ittihad y decir ‘me deben todo esto, déjenme salir’ o incluso resignar ese dinero y que Colo Colo le haga un buen contrato”, sentenció.