Colo Colo ya trabaja en la conformación del plantel para la temporada 2026, en donde el Cacique no tendrá participación en torneos CONMEBOL y tendrá que concentrarse en la Liga de Primera, Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.

El presupuesto no será muy holgado para el Cacique en la temporada venidera, toda vez que este año sufrió en lo económico y no recaudó lo que pensó que iba a recaudar por una serie de factores externos.

En cuanto a las salidas, el club ya confirmó que Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Mauricio Isla y Óscar Opazo no continuarán en el Estadio Monumental. A esos nombres, de manera sorpresiva, se podría sumar el de una figura.

Vidal podría dejar Colo Colo. | Foto: Photosport

Según reveló Christopher Brandt en ESPN Chile, no está del todo asegurada la presencia de Arturo Vidal para el próximo año: “Podría llegar una oferta o podría haber algo que termine sacando a Arturo Vidal de Colo Colo”, reveló.

Cabe mencionar que el ‘King’ no estaría a gusto con Fernando Ortiz, a quien públicamente criticó una vez finalizada la Liga de Primera toda vez que el DT albo relevó al histórico jugador a un segundo plano en los albos.

Ahora, habrá que ver qué sucederá en los próximos días y si llega una oferta formal para que Arturo Vidal salga del Estadio Monumental. De momento, mantiene contrato vigente con el club y se presentará los primeros días de enero.

En síntesis

Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Mauricio Isla y Óscar Opazo confirmaron su salida del club.

Arturo Vidal mantiene contrato vigente y debe presentarse en el Estadio Monumental en enero.