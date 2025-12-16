Colo Colo ya trabaja en la conformación del plantel para la temporada 2026, en donde el Cacique no tendrá participación en torneos CONMEBOL y tendrá que concentrarse en la Liga de Primera, Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.
El presupuesto no será muy holgado para el Cacique en la temporada venidera, toda vez que este año sufrió en lo económico y no recaudó lo que pensó que iba a recaudar por una serie de factores externos.
En cuanto a las salidas, el club ya confirmó que Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Mauricio Isla y Óscar Opazo no continuarán en el Estadio Monumental. A esos nombres, de manera sorpresiva, se podría sumar el de una figura.
Según reveló Christopher Brandt en ESPN Chile, no está del todo asegurada la presencia de Arturo Vidal para el próximo año: “Podría llegar una oferta o podría haber algo que termine sacando a Arturo Vidal de Colo Colo”, reveló.
Cabe mencionar que el ‘King’ no estaría a gusto con Fernando Ortiz, a quien públicamente criticó una vez finalizada la Liga de Primera toda vez que el DT albo relevó al histórico jugador a un segundo plano en los albos.
Ahora, habrá que ver qué sucederá en los próximos días y si llega una oferta formal para que Arturo Vidal salga del Estadio Monumental. De momento, mantiene contrato vigente con el club y se presentará los primeros días de enero.
En síntesis
- Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Mauricio Isla y Óscar Opazo confirmaron su salida del club.
- Arturo Vidal mantiene contrato vigente y debe presentarse en el Estadio Monumental en enero.
- El presupuesto de Colo Colo será reducido por la falta de torneos CONMEBOL en 2026.