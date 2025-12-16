Colo Colo tuvo una temporada 2025 para el olvido, en donde no logró ninguno de los objetivos que se trazó a principio de temporada y, como si eso fuera poco, sufrió una apabullante derrota en la final de la Supercopa a manos de Universidad de Chile.

Hubo pocos rendimientos individuales que se salvaron en el negro año del Cacique, donde uno de los más apuntados por los hinchas fue Esteban Pavez, capitán albo que tiene contrato por todo el 2026 en el Estadio Monumental.

Esteban Pavez le quiere demostrar a Fernando Ortiz en Colo Colo. | Foto: Photosport

Si bien en un momento se habló de que el ‘Huesi’ buscaría salir a préstamo, la situación habría tenido un giro inesperado según reveló el periodista Christopher Brandt: “En el otro caso, en el de Esteban Pavez, es un jugador que señala o él tiene ganar de cumplir su contrato”, dijo en ESPN Chile.

Brandt va un paso más allá y asegura que Pavez quiere ganarse al DT albo y demostrar su experiencia: “Incluso, él tiene ganas de torcerle la mano a Fernando Ortiz, quedarse en Colo Colo y cumplir su contrato”, agregó.

¿Podrá? Lo cierto es que Esteban Pavez tiene contrato por todo el 2026 con Colo Colo, pero Fernando Ortiz desde su llegada lo relegó a un segundo plano y le dio poca actividad en el último tramo de la temporada.

