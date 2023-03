Colo Colo venció por dos a cero a Colón de Santa Fe de Argentina en lo que fue el punto final de Esteban Paredes como futbolista profesional. El delantero chileno de despidió del fútbol tras casi 23 años de carrera y, tras el encuentro de los albos, agradeció el apoyo de los hinchas que asistieron a los dos partidos que se jugaron en su despedida.

"Le doy las gracias a Dios, a mi familia y a mis hijos. Les doy las gracias a ustedes por el cariño que siempre me han tenido, por la gratitud que ustedes me entregaron, ha sido algo muy hermoso que voy a recordar por siempre", mencionó Paredes en su discurso de agradecimiento.

"Me emociono por tener todo un estadio que me cante. Gracias totales al club por abrirme las puertas, al cuerpo técnico, a mis ex compañeros, a los utileros, masajistas, kinesiólogos y doctores, a toda la gente maravillosa que trabaja en el club. Gracias totales, los llevaré siempre en mi corazón", agregó el ahora ex futbolista.

Paredes jugó los minutos finales del partido entre Colo Colo y Colón | Guillermo Salazar (Dale Albo)

Tras su discurso, Paredes le regaló una cinta de capitán a todos los líderes de las divisiones menores de Colo Colo, esto como una forma simbólica de traspasar su legado a los jóvenes jugadores del club albo.

Terminado este acto simbólico, Paredes dio una vuelta por todo el Estadio Monumental para agradecer a los hinchas que fueron a ver a su adiós definitivo al fútbol.