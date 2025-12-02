La noche de este martes en Fiebre de Baile debía contar con la presencia en competencia de cinco participantes, entre ellos, Esteban Paredes. Sin embargo, el exdelantero de Colo Colo finalmente no pudo salir a la pista debido a un imprevisto problema de salud ocurrido durante la tarde.

Según informó la conductora del programa, Diana Bolocco, el exgoleador albo sufrió un alza de presión que obligó a su traslado inmediato a un centro asistencial. La situación encendió las alarmas en el equipo, ya que el exfutbolista estaba programado para presentarse en la competencia de esta jornada.

“Nuestro capitán Esteban Paredes debió estar en la competencia de hoy”, explicó Bolocco al comunicar la ausencia del histórico goleador del ‘Cacique’. La animadora detalló que el participante comenzó a sentirse mal horas antes del programa, lo que motivó la intervención médica.

“Lamentablemente sufrió un alza de presión importante durante la tarde, por lo tanto, fue trasladado a un centro de salud”, agregó. De acuerdo a la información entregada en vivo, Paredes se encuentra estable, pero naturalmente imposibilitado de formar parte del show.

Bolocco también enfatizó que, pese a la evolución favorable del estado del exjugador, lo primordial es priorizar su salud y evitar cualquier esfuerzo que pueda complicar su condición, especialmente considerando la exigencia física que implica la competencia de baile.

La producción de Fiebre de Baile espera contar con la pronta recuperación de Esteban Paredes, quien ha sido uno de los competidores más queridos del espacio. Por ahora, su continuidad dependerá de la evaluación médica.

