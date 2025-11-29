Colo Colo sufrió un duro golpe en el norte de nuestro país, en el que los ‘Albos’ cayeron por 3-0 ante Cobresal en el Estadio El Cobre, resultado que dejó en la cornisa al equipo de Fernando Ortiz en su deseo de poder conseguir un cupo a la Copa Sudamericana.

Tras lo que fue esta derrota, un ídolo del club como lo es Esteban Paredes conversó con TNT Sports y fue consultado a lo que ha sido este mal año de Colo Colo, el que tiene hoy en día al ‘Cacique’ a un paso de quedarse sin nada en este año de su centenario.

“Ha sido muy negativo para Colo Colo desde que pasó el tema de la Copa Libertadores con Fortaleza, ahí vino una debacle muy importante para el club, no se ha hecho nada nuevo, hay cosas que se prometen y no se logran concretar. Perdimos 3-0 y estamos ahí apunto de quedar fuera de toda copa internacional, a falta de un partido”, partió señalando Paredes.

Siguiendo en aquello, el ‘Tanque’ tiene claro que este año que era tan especial para Colo Colo ha terminado siendo un verdadero calvario para todos los fanáticos del ‘Popular’, quienes podrían quedarse con las manos vacías en este cierre de temporada.

Colo Colo sufrió una dura derrota en El Cobre

“Es lamentable, 100 años históricos del club que no han salido de la mejor forma posible y es lamentable finalmente para el hincha colocolino”, remarca.

Finalizando, Paredes no tuvo filtro alguno para apuntar contra los jugadores que hoy forman parte de Colo Colo y hace un llamado importante dentro del club para hacer una importante restructuración después de lo que ha sido este desastroso año para la institución.

“Cuando estuve en el club hubo también etapas muy negativas. Son etapas por ahí que no se entienden, se traen jugadores de altos precios, que lamentablemente no rinden en el club, pero esto ya viene pasando desde hace mucho tiempo, Colo Colo tiene reestructurarse en varias áreas para así poder estar todos los años en Copa Libertadores, es lo mínimo”, cerró.

