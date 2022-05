Ex vicepresidente de Blanco y Negro incendia todo e insinua quiebres en Colo Colo: "Es claro que cuando la Institución completa no anda bien, se nota"

El Cacique no pudo hacerle frente a River Plate en Copa Libertadores y cayó vapuleado, resultado que gatilló en un duro posteo de Edison Marchant, ex vicepresidente de la concesionaria que administra a Colo Colo insinuando que las cosas no marchan bien institucionalmente.