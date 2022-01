Fernando Meneses es uno de los jugadores que se formó en las divisiones menores de Colo Colo. El ex delantero del Cacique recordó en un entrevista con Las Últimas Noticias, algunas de las anécdotas que vivió en su paso por los albos, sobretodo en cómo fue su debut con Jaime Pizarro en el banquillo.

"Me hizo entrar unos minutos contra Wanderers en Valparaíso, pero el verdadero debut para mí era jugar de local y fue en la siguiente fecha. Estaba ansioso, porque mi familia se encontraba en el estadio e íbamos ganando creo que 6-0 y Pizarro me dice que entre a la cancha. Poco después me expulsaron. Fue terrible, me fui al camarín y lloré porque pensé que me echarían de Colo Colo. Era exagerado, pero sentí que todo el mundo se me venía abajo", comenzó diciendo.

Por otro lado, Meneses también recordó su infancia y su seguimiento por uno de los arqueros históricos de los albos como Daniel Morón, pues cuando pequeño jugaba al arco en su ciudad natal. Además, reveló una incidencia con Marcelo Barticciotto en el plantel colocolino.

"De chico en Lontué, me creía él (Daniel Morón). Era arquero y tenía el uniforme amarillo. Cuando me hice delantero, miraba al Barti y me pasó un chascarro con él. Él ya era de los mayores, estaba cerca del retiro, no era titular y andaba "con el balde" todo el día por eso. En un entrenamiento, me barrí y le pasé a llevar el tobillo, se paró indignado y me garabateó de arriba para abajo y me sentí pésimo. Años después le recordé la anécdota y dice que no la recuerda, pero aún la tengo en la cabeza (ríe)", agregó el jugador de 36 años.

En una de las interrogantes de la entrevista, apuntó al por qué no logró consolidarse en El Cacique y donde cree que disputó varios partidos, sobretodo bajo la dirección técnica de Ricardo Dabrowski. Sin embargo, tuvo la mala suerte de lesionarse cuando Marcelo Espina tomó el mando del equipo.

"Es difícil hacerlo en un equipo que siempre tiene figuras y la verdad es que faltó creerme el cuento. Pensaba que era muy chico, que no tenía nada que hacer en el equipo y eso me fue apagando. Igual jugué harto, en especial con el profe Dabrowski. Después, cuando asumió Marcelo Espina y que fue compañero mío, me lesioné. Ahí me costó volver, hasta que pasó el infortunió con Claudio Borghi", comentó.

En cuánto a aquel infortunió con el Bichi, Meneses memorizó un momento clave de lo que sería su futura ausencia en el plantel. "A su llegada, yo estaba siendo considerado, pero un partido que expulsaron a Arturo Sanhueza a los 20 minutos, me sacó para suplir su ausencia", expresó.

"Todo bien, pero de ahí en adelante nunca más volví a jugar con regularidad. Claudio (Borghi) encontró el equipo y yo no estaba. En 2006, el mejor año de ese Colo Colo, con: Claudio Bravo, Matías Fernández, Jorge Valdivia y Humberto Suazo. Terminé lejos del equipo, fue mi primera decepción y partí a O'Higgins", cerró Meneses.