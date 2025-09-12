Universidad Católica apuesta fuerte por su tradición de darle tiraje a la cantera cruzada, donde siempre se ha posicionado como un club formador y constantemente sacan jugadores que están a la altura en la Primera División.

En esa línea, Cruzados anunció el contrato profesional de Joaquín Meneses, jugador que ha sido regularmente llamado a la Selección Chilena en distintas categorías y sobresale por su habilidad respecto a sus compañeros.

“Feliz de ir cumpliendo mis sueños desde pequeño y muchas gracias a Cruzados por esta oportunidad, y a mi familia que está siempre. Vamos por más”, declaró el jugador tras el anuncio de su primer contrato profesional.

El apellido Meneses no es ninguna coincidencia, ya que Joaquín es hijo de Fernando Meneses, quien defendiera la camiseta de Universidad Católica durante varias temporadas e incluso alzó dos títulos en su paso por la precordillera.

A través de su cuenta personal de Instagram, Fernando Meneses le dedicó una tierna historia a su hijo: “Orgulloso de ti, mi chino. Que sigas avanzando paso a paso y creando tu propio camino. Felicidades”, colgó.

Así las cosas, Joaquín Meneses buscará seguir rompiéndola en su categoría y tratará de llamar la atención de Daniel Garnero, técnico de la UC que suele apostar fuerte por los jugadores jóvenes que dispone.

Deportes Limache vs. UC, día y hora

La UC salta a la cancha del Estadio Lucio Fariña de Quillota este sábado 13 de septiembre a las 8 de la noche, día y hora en donde deben visitar a Deportes Limache por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2025.