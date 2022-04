Colo Colo sumó tres puntos vitales en la disputa de la Copa Libertadores. El Cacique se impuso por dos a uno a Alianza Lima con goles de Juan Martín Lucero y Esteban Pavez, para seguir como uno de los líderes de la competencia internacional.

Gustavo Quinteros atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa posteriormente al partido, en la que analizó el triunfo del cuadro popular conseguido en la tarde-noche en el Estadio Monumental.

“Era un partido para más goles, la de Juan que pega en el palo, las dos de Solari que no puede definir bien y en el segundo lo mismo, tuvimos centro que pasaron por todo el frente del arco, el gol… Creo que nos faltó tranquilidad y precisión para asegurar el resultado y jugar con más tranquilidad”.

En esta misma línea el entrenador agregó que “Ellos tuvieron el gol y una de Barcos que se fue por encima del travesaño, pero generamos ante un rival que se defiende muy bien, con jugadores de experiencia y que ya había demostrado ser duro ante River”.

Otro de los puntos que destacó el estratega fue el presente que está viviendo el capitán Gabriel Suazo. “El segundo gol es obra de Gabriel (Suazo), tiene un gran presente y eso que juega con una molestia que limita físicamente. Hoy fue fundamental para asegurar el resultado. Con el correr de los partidos, la experiencia que nos da la Copa, la ilusión, la motivación, creo que todos irán levantando aún más el nivel”.

Además, el entrenador destacó lo fundamental que es ganar los partidos de local. “Es muy importante ganar de local, asegurar eso te hace estar muy cerca de clasificar. Vamos a intentar cada vez que juguemos acá ganar. Afuera es lo mismo, pero en la Libertadores no es fácil ir donde te toque y sacar resultados”.

Sobre este último punto, adicionó señalando que “Por eso cada equipo trabaja mucho para tratar de quedarse con los puntos de local y aspirar a una clasificación. Ya dimos un paso más, estamos más cerca, pero todavía faltan un montón de partidos. Todo dependerá de los resultados de River y Fortaleza también”.

Finalmente, el entrenador destacó la presencia de los hinchas que llenaron el Estadio Monumental. “La gente fantástica, los extrañamos mucho cuando no están. Ojalá no vuelvan algunos a cometer errores, nos perjudica no tenerlos. Ellos ayudan a revertir situaciones adversas en un partido”.

Colo Colo se preparará para su próximo partido en la cual deberán recibir a Cobresal en una nueva fecha del Campeonato Nacional.