El difícil presente de Colo Colo y el supuesto altercado entre Gustavo Quinteros y parte del plantel post derrota ante Boca Juniors valieron la opinion de un historico albo, quien aconsejó al DT para que no pase mas zozobras con el camarín.

Colo Colo tuvo una semana para el olvido tras la derrota ante Boca Juniors por Copa Libertadores y, si se le suma el empate ante Unión La Calera del viernes 28 de abril, completa ya dos partidos sin ganar.

El término del compromiso entre albos y trasandinos estuvo marcado por diversos reportes de prensa que hablan de un altercado entre Gustavo Quinteros y algunos jugadores del plantel, el cual habría subido de tono hasta los gritos.

El irregular presente que vive el Cacique tendría a todos con los pelos de punta, pero un histórico de los albos salió al paso a tratar de entregar calma y aconsejar al DT albo para que el camarín no se le escape de las manos.

“Hay un problema terrible. Primero, de arriba la directiva de Colo Colo tiene que imponer respeto. No es solamente Quinteros, jugadores… después, sino, va ser una cosa bien complicada”, dijo Severino Vasconcellos en diálogo con Bolavip Chile.

El ex jugador albo contó, según su experiencia en Brasil, que tiene que haber un cambio en la forma en que se decantan estas situaciones: “Yo jugué en Brasil y allá los que mandan son los dirigentes, ellos mandan. El resto son todos funcionarios, a pesar de que sean jugadores, pero son funcionarios del club”.

En el cierre, Vasconcellos aconseja a Quinteros para que el camarín no se le vaya de las manos ante los rumores de disputas: “Tiene que entregar tranquilidad a los jugadores. El DT no puede entrar a pelear con los jugadores. Hay una comisión técnica, no es solo él y las cosas se tienen que quedar en el camarín”, remató.