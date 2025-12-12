Colo Colo ha vivido días de muchas definiciones tras lo que fue una temporada 2025 para el olvido, la que dejó a los ‘Albos’ sin conseguir títulos y además, sin competencias internacionales de cara al 2026.

Por esto, desde la directiva del club ya han tomado decisiones cruciales para la próxima temporada, como lo es respaldar el proceso del entrenador Fernando Ortiz y también confirmar la salida de cuatro importantes jugadores del club.

Siguiendo en este modus operandi, en Colo Colo mantienen su preparación de cara al 2026 con lo que podría ser la salida de otros jugadores del club por bajo rendimiento, como también lo que pueda ser la partida de algún elemento del club por una venta al extranjero, la que les permita hacer caja.

En las últimas horas, desde el otro lado de la cordillera se dio a conocer una importante noticia que vincula a una gran figura de Colo Colo, en la que un reconocido club de Argentina está tras los pasos de este jugador para el próximo mercado.

Desde Independiente confirman interés por Pizarro

Pizarro podría partir al fútbol argentino | Foto: Photosport

El periodista Matías Martínez informó en su cuenta de ‘X’, que Independiente de Avellaneda está tras los pasos de Vicente Pizarro pensando en el mercado del 2026, en la que ven al jugador de Colo Colo como una gran opción para reforzar su mediocampo.

Su posible llegada al equipo de Gustavo Quinteros depende de su compañero en la Selección Chilena, Felipe Loyola, quien en caso de partir al extranjero, desde Independiente consideran que Pizarro sería su reemplazo ideal en el mediocampo.

“Independiente tiene en carpeta a Vicente Pizarro en caso de que se vaya Felipe Loyola”, indicó el comunicador en su cuenta de ‘X’.

En las últimas horas se ha señalado que el Santos de Brasil ha puesto los ojos en Felipe Loyola y por esto, en Independiente han reactivado el interés por Vicente Pizarro, para estar preparados en caso de la salida del ‘Pipe’, en donde el ex DT de Colo Colo no quiere perder tiempo en encontrar a su reemplazo.

El ‘Vicho’ espera que en este mercado, que ya comienza a dar sus primeros pasos, pueda tener la gran oportunidad de tener su primera experiencia en el exterior y poder consolidar de buena forma su carrera, en la que un paso por el fútbol argentino no lo ve con malos ojos.

