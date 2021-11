Leonardo Gil ha causado un gran cariño entre los hinchas de Colo Colo con su buen rendimiento en varios partidos del Campeonato Nacional. El centrocampista chileno-argentino termina su préstamo con el Cacique a fin de año y tendrá que volver a medio oriente para seguir con su carrera deportiva.

Sin embargo, el centrocampista en más de una oportunidad ha expresado sus deseos de continuar en el Cacique para la próxima temporada, teniendo en cuenta además que el cuadro albo está clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Producto de esta situación, es que el futbolista dio a conocer en la conferencia de prensa de este viernes que su representante llegará el martes para comenzar a negociar sobre una renovación de préstamo o tratar de que la institución compre el pase del jugador, el cual está evaluado en cerca de dos millones de dólares.

“Seguramente mi representante vendrá este martes de la semana que viene. Ojalá que empiecen esas conversaciones para que lleguen a buen puerto. No sé si voy a seguir o no, ojalá dios quiera que sí”.

No quedó todo ahí, debido a que también expresó la felicidad que tiene en el club. “Muy feliz por estar en el club, dije públicamente mis deseos de quedarme por el cariño que me ha brindado la gente, por el proyecto del club. Siempre cuando un jugador está cómodo es porque el proyecto va en vías de algo”.

No obstante, expresó que tiene grandes desafíos aún por cumplir defendiendo la camiseta del Cacique. “Creo que desde el primer momento que llegué al club en lo personal, tenía y tengo varios objetivos por cumplir, algunos no se me dieron y otros sí. El objetivo era ayudar a que el club juegue Copa Internacional y más una Copa Libertadores. Contento por haber cumplido ese objetivo”.

Además, agregó que “(Ganó la Copa Chile también) Me faltó solamente la Supercopa que no la pudimos conseguir y ahora estoy por el otro objetivo que es el Campeonato. Tenemos grandes jugadores, Colo Colo tiene mucho potencial, y creo que estamos para competir en la Copa Libertadores”.

FELIZ CON LA PRESENCIA DE LOS JUVENILES

Finalmente, el centrocampista Leonardo Gil destacó la presencia de los canteranos albos con los cuales ha tenido que compartir y pelear deportivamente por el puesto en la mitad de cancha, considerando también el proyecto que tiene la institución.

“Estar acompañando a los jóvenes es un orgullo, ser parte del proyecto que tiene Colo Colo que la dirigencia y el cuerpo técnico me incluyan es un orgullo. Ojalá que Colo Colo sea un club vendedor y que venda a los más jóvenes que son grandes promesas del fútbol chileno”.