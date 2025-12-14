Este domingo 14 de diciembre se realizaron las votaciones de la segunda vuelta presidencial en nuestro país, oportunidad en la que el futbolista Arturo Vidal ejerció su derecho a sufragio en la comuna de San Joaquín, donde aprovechó de hablar de lo que ha sucedido en Colo Colo estas últimas semanas.

El King llegó con comida para los vocales de mesa y tras emitir su voto conversó con la prensa, donde fue consultado por su continuidad en el Cacique, la salida de algunos jugadores como Mauricio Isla y también respecto a la continuidad del entrenador Fernando Ortiz.

Cabe recordar que el volante de 38 años perdió protagonismo desde que asumió el técnico argentino en septiembre, incluso se ha hablado de una ruptura en la relación de ambos.

Pese a aquello, el directorio de Blanco y Negro decidió respaldar al estratega y confirmó su continuidad para la temporada 2026.

En esa línea, Vidal le entregó toda la responsabilidad al presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa.

“No me meto en ese ámbito, para eso está el presidente para elegir quién sigue o quién no”, respondió el bicampeón de América.

Cabe recordar que el plantel de Colo Colo se encuentra de vacaciones hasta el sábado 3 de enero, fecha fijada para el inicio de la pretemporada 2026.

Arturo Vidal terminó siendo suplente este 2025. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

