Leonardo Gil se ha caracterizado en ser uno de los buenos elementos que ha tenido en Colo Colo. El centrocampista logró renovar con el Cacique y quedarse para este nuevo año con la camiseta alba en los nuevos desafíos que se le aprontan al cuadro popular en un calendario apretado que tendrán los dirigidos por Gustavo Quinteros.

A pesar de que el centrocampista siempre demostró un buen nivel, en la parte final del campeonato durante el año pasado se notó una baja importante en su rendimiento, el cual comenzó a ser criticado por los fanáticos e incluso por los analistas deportivos, quienes ya no veían con buenos ojos la presencia del futbolista en un posible llamado a la selección.

El futbolista explicó en el programa de ESPN F90 Chile la razón por la que su rendimiento dentro de la cancha en los partidos fue bajando considerablemente. “Cuando yo estuve en el microciclo entrenamos una semana nomás, no hicimos mucho y creo que en lo que más se basaba era en el campeonato”, comenzó explicando el centrocampista.

Sobre esta misma línea, el colorado explicó que “Después nadie sabía que yo estaba lesionado en el partido con Everton y seguí jugando y bajé rendimiento, pero no era porque no estaba entrenando, sino porque estaba lesionado. El fútbol es así y siempre coloqué la cara por el equipo, por la institución, por más que esté lesionado jugué igual. Lo sabía yo, el técnico y mis compañeros”.

Finalmente, el futbolista detalló que “Yo creo que la lesión me condicionó mucho pero el fútbol es así y no hay que darle tanta vuelta. Te lesionas, pasa esto y sigues con muchas cosas y está bien. Siempre estoy tranquilo porque cuando me acuesto a dormir lo hago tranquilo porque siempre dejó todo y soy lo más profesional que puedo”.