Leonardo Gil no pierde el foco pese a la derrota de Colo Colo y apunta a la Supercopa ante la UC: "Buscamos ritmo para ganar una final el 23"

Colo Colo cayó por 2-0 en su segundo partido de pretemporada ante Boca Juniors, uno de los equipos más poderosos de Argentina y el continente. Con el resultado, los albos le dicen oficialmente adiós al Torneo de Verano 2022 ya que se quedaron sin chances de avanzar a la final y se concentrarán de lleno en la Supercopa.

Uno que vio acción frente a los xeneises fue Leonardo Gil, quien analizó el compromiso una vez terminado: “El resultado no era el que queríamos, pero Colo Colo jugó bien. Los dos equipos están en preparación, no hay que volverse loco. El primer tiempo no lo hicimos tan bien, el segundo un poco mejor”.

Pese a la derrota, el Colo no pierde el foco de los albos y tiene claro cuál es el objetivo: “Buscamos ritmo para ganar una final el 23 y el objetivo es llegar de la mejor manera a ese partido. Sirven muchísimo, te da ritmo, experiencia. En la Copa Libertadores juegan los mejores equipos, no hay que tener errores y a eso apuntamos, a llegar de la mejor manera a todos los compromisos de este año”.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “Todos los jugadores que han venido son para sumar como vine yo el año pasado. Es importantísimo que estemos todos bien, tenemos muchas competencias y siempre ocurre algo, alguna lesión o expulsado y necesitamos de todos. Con Boca subió la vara para todos, es un gran equipo. Nos sirvió para ver dónde estamos parados”.

En el cierre, tuvo palabras para Pablo Solari, quien ayer quedó ratificado que no se moverá de Macul, al menos, mientras dure la participación de Colo Colo en Copa Libertadores: “El Pibe es un jugadorazo, lo queremos mucho, es importantísimo. Si se hubiese ido, le deseábamos lo mejor para su futuro, pero ya que se queda es muy importante”.