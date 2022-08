Colo Colo se prepara para lo que será su duro encuentro por la vigésima segunda jornada del Campeonato Nacional, en donde los Albos buscarán seguir estirando su ventaja en la cima del torneo y se verán las caras ante Palestino en el duelo más interesante de la fecha.

Pensando en lo que será este duelo, en esta jornada el volante de los Albos, Leonardo Gil habló en conferencia de prensa y se refirió a como se ha trabajado la semana para afrontar este importante partido ante los dirigidos por Gustavo Costas en el Estadio Monumental

“La verdad que es una semana en donde cuando uno gana el partido anterior trabaja más tranquilo y con confianza pensando en este partido importante que tenemos que afrontar con Palestino. El equipo viene trabajando muy bien, se viene preparando y mentalizándose, nos quedan finales y los vamos a tomar como tal cada partido”, partió señalando Gil.

Siguiendo en la misma línea, el Colorado dio a conocer las grandes cualidades que tiene el conjunto Tricolor, en donde avisan que deben tener mucho cuidado para poder contrarrestar sus grandes armas y así poder quedarse con el partido.

Leonardo Gil habla del presente Albo | Foto: Agencia Uno

“Palestino tiene grandes jugadores, en el cual cada equipo necesita tiempo, tiene un técnico inteligente y que lo hace jugar bien. Es un equipo que trabaja en bloque, que se defiende bien, pienso que será un partido muy difícil como todos los que hemos tenido. A cada rival lo tomamos con la importancia que se merece porque trabajan bien y son rivales duros, así que ojalá que podamos sacar un buen resultado este fin de semana para seguir pensando en el objetivo y poder cumplirlo”, explicó en conferencia.

Otro de los temas por el cual fue consultado el volante del Cacique, fue sobre la chapa de favorito que se la ha instaurado al conjunto Albo, quienes hoy en día son sólidos líderes del campeonato, mostrando un buen juego, pero que, a pesar de aquello, el argentino no siente aquello y llama a respetar a sus rivales.

“Yo creo que no nos sentimos favoritos porque hay equipos que vienen jugando muy bien tanto como Ñublense, Palestino viene hace muchos partidos sin perder, hay varios equipos que vienen manteniendo una línea y un sistema propio y yo creo que hay que respetar a todos los rivales. Nosotros vamos hacer todo lo posible para conseguir el objetivo (campeonato) porque es algo que tenemos desde principio de año y para eso tenemos que ganar partido tras partido”, indicó durante esta jornada.

Para los Albos el poder conseguir el Campeonato Nacional no es el único objetivo pactado para los dirigidos por Gustavo Quinteros, ya que la Copa Chile no la dejan de lado y el ex mediocampista de Rosario Central explica que irán por las dos competiciones, ya que tienen el plantel para poder hacerlo.

“Yo creo que las dos competencias son importantes, si el Campeonato Nacional porque Colo Colo hace cinco años más o menos que no lo puede lograr y es un objetivo en el cual queremos todos y sabemos la importancia también que tiene la Copa Chile porque te da ese cupo para la Libertadores y para nosotros también en el prestigio, hemos ganado dos consecutivas y tenemos esa ambición de conseguir esta tercera, es un objetivo más. Tenemos un plantel muy competitivo en el cual los chicos que han entrado en Copa Chile como en el torneo lo han hecho muy bien, así que en ese sentido como compañero me deja tranquilo de que tenemos varios jóvenes y un plantel para pelear los dos frentes”, apuntó.

Finalmente, Gil se refirió a lo que será el pobre calendario para el mes de septiembre, en donde entre las elecciones y las celebraciones por el 18 de septiembre, los clubes no verán mucha actividad deportiva, pero que el Colorado llama a no aflojar.

“Nosotros creo que venimos desde principio de año jugando muchos partidos, esa va hacer una etapa en la que no nos tenemos que relajar ni bajar la intensidad porque son meses importantes donde en noviembre termina el campeonato y no tenemos que aflojar. No sé cuál es el sistema que se tiene planeado, pero yo creo que el equipo en estas situaciones de fecha FIFA y de no jugar, no podemos perder el enfoque. Tenemos dos objetivos este año, así que tenemos que trabajar para eso”, cerró.