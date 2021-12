Leonardo Gil no sabe si sigue en el Cacique: "Ojalá se pueda dar y si no lo mejor para Colo Colo"

Leonardo Gil fue uno de los jugadores importantes para que Colo Colo consiguiera la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El mediocampista llegó a préstamo por una temporada desde el Al Ittihad de Arabia Saudita y cumplió, ya que fue un referente dentro y fuera de la cancha en un plantel joven de futbolistas que venía de salvarse del descenso.

Sin embargo, por ahora no se sabe si el Colorado continuará en Macul para la temporada 2022. De hecho, es probable que el volante parta a Macul, ya que aparecen otros clubes interesados en pagar la cláusula de dos millones que fija el Al Ittihad y por la cual el Popular intentaba bajar ese monto.

El propio futbolista de 30 años pone en incógnita su continuidad: "En el fútbol es muy difícil encontrar un grupo así de lindo. Me ha tocado jugar en varios equipos y éste fue el mejor grupo. Es hermoso, la gente que trabaja, no sólo los jugadores. Fue una experiencia única, emocionado porque no sé qué será de mi futuro. Ojalá pueda continuar acá en este club que me ha dado tanto en tan poco tiempo, sino desearle lo mejor a Colo Colo. Pusimos a Colo Colo donde merece, siendo protagonista".

Gil insiste en que aún no tiene claro qué será de su futuro: "No sé nada todavía. Ojalá se pueda dar y si no lo mejor para Colo Colo".

En cuanto al balance de la temporada se mostró con tristeza de no lograr el título: "Con mucha tristeza, merecimos consagrarnos. El fútbol es así, no hay que quitarle mérito a Católica, lo vino sosteniendo. Fuimos punteros, nos pasaron cosas en el medio, lesionados, covid, chicos en la selección pero no es excusa porque también les pasó a ellos. Hay que hacer una autocrítica, replantear lo que hicimos bien y mal. Felicitar a Católica, fueron dignos rivales hasta el final y se consagraron, se lo merecen".

El nacido en Río Gallegos destaca las metas que lograron, entre ellas devolverle la ilusión a los hinchas: "Se cumplieron varios objetivos. Fuimos campeón de Copa Chile, entramos a fase de grupos de la Libertadores y peleamos hasta el final el Campeonato con un grupo hermoso, con muchos jóvenes que se han potenciado. Le devolvimos a Colo Colo lo que merece, estar arriba como fue en toda su historia. Nos vamos con la frente en alto. El fútbol es así, se gana y se pierde, el dormir tranquilo no lo saca nadie, devolvimos la esperanza a la gente, la esperanza de soñar y debemos estar orgullosos".