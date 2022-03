Colo Colo tuvo una especie de resurgimiento en el Campeonato Nacional 2022 la fecha pasada, en donde derrotó a Universidad de Chile por 4-1 y dejó atrás varias dudas tras dos empates ante Deportes La Serena, Audax Italiano y una fea derrota ante Huachipato en el sur, respectivamente.

El triunfo del Cacique sobre la U lo puso de vuelta en carrera por el título pese a las cortas cinco fechas que van transcurridas de torneo y, ahora, tratarán de seguir en esa misma senda el próximo lunes cuando visiten a Deportes Antofagasta en Calama en el cierre de la Fecha 6.

Leonardo Gil, volante albo de gran cometido en el Superclásico, valoró el triunfo albo diciendo en el canal oficial de Colo Colo que “La verdad es que muy contento por el partido ganado el fin de semana anterior, nos da mucha confianza en lo futbolístico como en lo anímico para ahora enfrentar de la mejor manera este nuevo desafío que tenemos contra Antofagasta en Calama. Es un punto de partida para nosotros porque veníamos haciendo bien las cosas”.

“Por ahí en sectores del campo no tanto, pero siempre con la intención de mejorar. No estábamos finos, no se nos estaba abriendo el arco y gracias a dios se dio en el Superclásico para muchos jugadores que venían sin convertir, así que feliz por ellos, por el grupo y por el equipo “, añadió.

En la misma línea del rival del lunes, el chileno-argentino puntualizó que los pumas son “Un rival muy difícil en un lugar donde hay altura, así que preparándonos esta semana para poder hacer un buen partido allá”.

Gil valoró el triunfo ante la U de cara a lo que viene para Colo Colo: “De nada vale sin sacar un buen resultado allá. Sabemos que es un rival muy difícil, lo enfrentamos el año pasado en la última fecha y, si hacemos bien las cosas, podemos tener un buen resultado”, cerró.