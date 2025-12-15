La Conmebol dio a conocer este lunes una nueva actualización de su ranking de clubes, listado que será clave de cara a los sorteos de las fases previas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Esta clasificación considera el rendimiento internacional de los equipos en los últimos años y resulta determinante para definir bombos y eventuales cruces.

En lo más alto del escalafón aparece Palmeiras, que lidera con 9.828 puntos y confirma su condición de potencia sudamericana. Muy de cerca lo sigue Flamengo, con 9.303 unidades, mientras que River Plate completa el podio en el tercer lugar con 8.762 puntos, consolidándose como el club argentino mejor posicionado en la tabla.

El Top 50 del ranking Conmebol.

En cuanto a los representantes chilenos, Colo Colo se alza como el mejor ubicado del país. El Cacique figura en el puesto 25 del ranking con 3.366 puntos, aunque la próxima temporada no verá acción internacional.

Más atrás aparecen Universidad Católica y Universidad de Chile. Los cruzados se sitúan en la posición 35, con 2.187 unidades, mientras que el elenco azul ocupa el puesto 39, con 1.885 puntos.

Ambos equipos miran con atención el sorteo de este jueves, conscientes de que su ubicación en el ranking puede incidir directamente en la dificultad de los rivales que deberán enfrentar en el plano internacional.

Todos los chilenos en el ranking Conmebol