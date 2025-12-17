Tras una temporada marcada por una profunda reestructuración y varias salidas confirmadas, Colo Colo ya comenzó a mover con fuerza el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026 en el Estadio Monumental.

Uno de los puestos que el entrenador Fernando Ortiz pretende reforzar con urgencia es la defensa, especialmente el sector izquierdo de la zaga, una zona que quedó debilitada tras la salida de Emiliano Amor y donde el cuerpo técnico busca mayor solidez y alternativas.

Si bien en un momento se instaló la opción del regreso de Nicolás Díaz al fútbol chileno, las negociaciones con Xolos de Tijuana, su actual club en México, no han sido sencillas, lo que abrió la puerta a otros nombres que encajen con el perfil que busca el estratega albo.

Juan Ignacio Díaz, el nombre que aparece en la carpeta de Colo Colo

En ese escenario, y según informó La Tercera, el nombre que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas es el de Juan Ignacio Díaz, defensor argentino de 27 años que quedó libre tras finalizar su vínculo con O’Higgins.

El zaguero fue capitán del Capo de Provincia y disputó 21 partidos en la última temporada, 19 de ellos por la Liga de Primera, aportando además con un gol en el duelo ante Unión La Calera. Su rendimiento lo posicionó como una alternativa atractiva para reforzar la última línea del Cacique.

Nacido en Buenos Aires, Díaz registra pasos por Estudiantes de La Plata, Agropecuario y Barracas Central, y reúne características que seducen en Macul: buen porte físico, juego aéreo y capacidad de adaptación al sistema defensivo que pretende implementar Ortiz.

Juan Ignacio Díaz estuvo dos temporadas vistiendo la camiseta del Capo de Provincia | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

Con el plantel aún en pleno proceso de renovación, esta alternativa confirma que Colo Colo explora tanto el mercado local como el extranjero para fortalecer su defensa y llegar con mayores garantías competitivas a la temporada 2026.

