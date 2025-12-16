El mercado de fichajes no solo mueve millones y nombres rimbombantes, también remueve emociones profundas en los distintos equipos del fútbol chileno.

En un país donde la rivalidad se vive con intensidad, cambiar de camiseta puede significar mucho más que una decisión profesional: puede transformarse en una herida abierta para la hinchada.

A lo largo de la historia, varios futbolistas han cruzado veredas consideradas “prohibidas”, desatando polémicas, pifias eternas y un quiebre casi irreversible con los fanáticos que alguna vez los ovacionaron. La traición, real o simbólica, quedó marcada para siempre en la memoria colectiva.

Traiciones del fútbol chileno que aún se recuerdan

En Bolavip Chile te mostramos esos casos de traición futbolística.

Patricio Yáñez

Campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo, Patricio Yáñez protagonizó uno de los cambios más impactantes al vestir la camiseta de la U. Su llegada al archirrival fue un golpe durísimo para los hinchas colocolinos, que nunca le perdonaron haber cruzado la vereda hacia el Chuncho

Pedro Reyes

El histórico defensor albo sorprendió al firmar por Universidad de Chile en 2002, generando una fuerte controversia. Reyes era un referente en Macul y su arribo al CDA fue visto como una traición directa, más aún considerando su pasado y liderazgo en el Cacique.

Jorge Acuña:

El “Kike” Acuña, identificado durante años con Universidad Católica, desató la furia cruzada al fichar por la U. Su traspaso no solo rompió una identificación histórica, sino que además alimentó la rivalidad entre ambos clubes en una época especialmente caliente.

Rogelio Delgado:



Uno de los jugadores con más pergaminos que vistieron los colores de la U. Rogelio Delgado fue clave en el plantel que logró obtener la ansiada octava estrella y, su controversial paso a Colo Colo en el año 1995 fue uno de los episodios más dolorosos para la hinchada universitaria al llegar al Cacique.

Emilio Hernández:



Aunque con pasos previos por otros clubes, el fichaje de Emilio Hernández por Colo Colo causó ruido por su identificación con Universidad de Chile y declaraciones del pasado. Su llegada al Cacique fue vista como una contradicción que no pasó desapercibida entre los hinchas azules.

Jean Beausejour

Luego de muchos años en el extranjero, Jean Beausejour volvió en 2014 al fútbol chileno, a Colo Colo. En 2016 decidió firmar por Universidad de Chile, que pagó su cláusula de salida de US$ 2,5 millones.

Sebastián Rozental

Sebastián Rozental es formado y triunfó en Universidad Católica. En 2001, el zurdo llegó a Macul desde Independiente. Los hinchas de la UC lo trataron de traidor y años más tarde el propio jugador señaló que aquel fichaje fue un error.