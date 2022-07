Luis Mena no tiene dudas con que el Colo Colo vs Universidad de Chile es clásico: "La rivalidad siempre va a estar, son dos equipos importantísimos"

Colo Colo enfrenta a Universidad de Chile por el edición 192 del Superclásico de nuestro país y buscarán un triunfo que los mantenga como líderes del torneo y también para mantener esa positiva racha contra su archirrival, donde su última derrota fue en el año 2013.

Uno de los que supo jugar y ganar clásicos con la camiseta alba es Luis Mena. El multicampeón con el Cacique conversó con Los Tenores de ADN en la antesala al compromiso que se jugará en Talca y a pesar de que los albos tengan una gran diferencia en el historia, la rivalidad estará siempre por la importancias de ambas escuadras.

"Jugué alrededor de 25 clásicos y sé que gané más de los que perdí, así que por ese lado me siento bien. La rivalidad siempre va a estar porque son dos equipos importantísimos, aunque después del cotejo todo se olvida”, dijo el ex defensor.

"Estos partidos son distintos. Me tocó llegar con muy pocas expectativas a algunos, pero son siempre especiales. Son partidos aparte y Colo Colo este fin de semana no se tiene que confiar con una U que no viene bien y que llega a los tumbos hace bastante tiempo", agregó.

El ex capitán albo habló en la antesala al Superclásico 192 | Foto: Agencia UNO

En cuanto a la forma que debería afrontar el partido el cuadro de Gustavo Quinteros, Mena fue tajante, pues el triunfo le puede dar un bien envión al plantel para lo que viene en el resto de la temporada.

"Tenemos que salir a jugar con los dientes apretados y con todo el espíritu para que se queden con los tres puntos, ya que puede significar un espaldarazo con un triunfo y que le puede hacer muy bien a la gente de Colo Colo", cerró.