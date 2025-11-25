La gran final del fútbol femenino entre Colo Colo y Universidad de Chile se acerca y ya genera preocupación en el ambiente deportivo debido a la coincidencia con las fechas FIFA.

El encuentro entre las Albas y las Leonas promete ser de alto nivel, pero la programación complica la preparación de los equipos, sobre todo considerando que el Cacique contará con 10 de sus jugadoras convocadas a la selección.

¿Cuál es la polémica? La final quedó programada apenas tres días después del último compromiso de la Selección Chilena por la Liga de Naciones ante el seleccionado de Paraguay, lo que reduce los tiempos de descanso y preparación de las futbolistas involucradas.

Hasta este momento no hay novedades por la reprogramación de la final | FOTO: Universidad de Chile

Luis Mena alza la voz por la programación del Superclásico Femenino

Luis Mena, director técnico de la Selección Chilena Femenina, atendió a los medios de comunicación y reconoció las dificultades que implica la coincidencia de la final con la fecha FIFA.

“En realidad, se escapa de mis manos. En general, uno como entrenador siempre quiere tener a disposición a la jugadora. Me tocó, como bien lo dices tú, ser entrenador de Colo Colo y tener que entrenar con ocho o nueve jugadoras. Pero también está la posibilidad de ir viendo jugadoras en esos procesos”, manifestó de entrada el ex zaguero central.

El DT agregó que la planificación debe priorizar el rendimiento de las futbolistas: “Yo sé que ahora viene una final, va a ser duro. Como te digo, no me corresponde a mí dar una opinión certera en eso. Sin duda, creo que las planificaciones tienen que ser mucho más adecuadas y llevadas en forma directa, para que no influyan en el rendimiento de las jugadoras, sabiendo que estas fechas FIFA están programadas hace mucho tiempo”.

Finalmente, Mena enfatizó que lo más importante es proteger a las jugadoras y garantizar un espectáculo de calidad: “No es algo que pueda manejarlo yo. Se me escapa de las manos. Esperemos que se tomen las mejores decisiones, sobre todo pensando en el resguardo de nuestras jugadoras y que el día de la final puedan dar un bonito espectáculo, porque es lo que más queremos: elevar el nivel del fútbol nacional”.