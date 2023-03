El ex delantero de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, no está tranquilo por la excesiva presión que le colocan a Damián Pizarro por su irrupción en el Cacique y lo compara con joya de Universidad de Chile.

Marcelo Barticciotto está preocupado por lo que sucede con Damián Pizarro en Colo Colo. El ídolo del Cacique es consciente que el Haaland de Macul está en la cresta de la ola, ya que con 18 años recién cumplidos el delantero suma y suma loas más la presión por rendir inmediatamente en el campeón del fútbol chileno. Sin embargo, el ex artillero albo es cauteloso con la irrupción de la joven promesa pensando en lo que se viene ante Huachipato y en la Copa Libertadores.

Barticciotto fue claro a la hora de mencionar que él espera que el joven delantero vaya quemando etapas y no que se le coloque el poncho como con uno de los proyectos más importantes de la Universidad de Chile.

"Espero que con (Damián) Pizarro no pase lo mismo que con Darío Osorio", dijo un preocupado Barticciotto en Radio Cooperativa.

Igualmente, el ex técnico de Universidad de Concepción y ahora comentarista deportivo apuntó a que "lo que más quiero es que Pizarro triunfe, se asiente y que juegue de titular en Colo Colo. Creo, eso sí, que hay que llevarlo con mucha calma y el medio no está acostumbrado a eso".

Damián Pizarro es uno de los cracks nacientes en Colo Colo (Guille Salazar)

Barticciotto fue claro y también coincidió con varios jugadores sobre que Pizarro es un gran jugador, pero que se lo lleve en forma sensata y con prudencia.

"Yo encuentro que Pizarro hizo un buen partido y mostró cosas muy interesantes. No discrepo de eso. Lo que veo es que acá se obnubilan ciando el chico tiene un buen rendimiento. Cuando salen y cuando juegan un par de partidos bien lo terminamos postulando para ir a Europa y después demuestran que sólo jugaron un par de compromisos bien y que no están capacitados", expresó.

El ex 7 de Colo Colo fue claro, tajante y no quiere que mufen a Pizarro con tanta presión. "He escuchado que poco menos es la figura de Colo Colo y creo que lo perjudican, porque si el chico no tiene una familia, que lo pueda llegar a educar y que lo aterrice se va a terminar creyendo lo que escucha y lo que ve y luego lo pagamos todos, porque lo paga Colo Colo, el fútbol chileno y lo pagamos todo", avisó.