Colo Colo aún le falta cerrar algunos nombres para tener el plantel que espera tener Gustavo Quinteros para este 2023. Sin embargo, las negociaciones han retrasado aquella situación y por eso en que la dirigencia del Cacique continúan trabajando.

Con relación a la labor que ha estado haciendo la gerencia de los albos, Marcelo Barticciotto se refirió al modelo de negocios que ha estado imponiendo en actualmente.

"No sé de qué nos sorprendemos. El modelo actual de negocios de Colo Colo es el préstamo, no tiene otro modelo. Colo Colo no va a invertir en compra de futbolistas y a todos los que ha traído o casi todos, los trae con el pase libre o los trae a préstamo porque no tiene caja, no tiene cómo invertir", expresó 'Barti' en Al Aire Libre en Cooperativa.

El gerente deportivo apura la marcha para cerrar el plantel 2023 | Foto: Agencia UNO

Continuando en ese tema, el ídolo de Colo Colo afirmó que Daniel Morón debe hacer malabares para poder arribar jugador al Estadio Monumental.

"No sé si tiene, si no quiere, pero Morón tiene que hacer magia para traer futbolistas y casi siempre los que uno va a traer a préstamo es muy difícil que sea uno de jerarquía y de calidad. Entonces no nos sorprendamos que Colo Colo quiera traer a todos los jugadores a préstamo, por eso que cuesta tanto contratar", cerró.