Universidad de Chile ha vivido horas de mucha tensión tras lo que fue la bombástica declaración de Gustavo Álvarez en conferencia de prensa en el CDA, en donde el DT indicó que no continuará en el club.

Respecto a este tema, el ex futbolista y DT, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a los dichos del estratega azul, los que consideró válidos, pero discrepó completamente por el momento en el que señaló esto.

“Considero que quizás lo que dijo lo encontré sensato, encontré que dijo la verdad, pero el momento fue inoportuno total, me parece que no era el momento para dar una declaración de este tipo”, parte señalando Barticciotto.

Siguiendo en aquello, el ‘Barti’ considera que el momento de estas declaraciones no fue el oportuno por lo que es la lucha de la Universidad de Chile por el Chile 2, en la que le restan dos duelos claves en la recta final del torneo.

Álvarez recibe críticas en la U | Foto: Photosport

“La U está jugando cosas muy importantes, se juega mañana (hoy) el paso al Chile 2, después tiene el partido con Iquique, me parece que estas declaraciones eran para hacerlas una vez terminado el campeonato”, remarcó.

Concluyendo, Barticciotto siente que la relación entre Gustavo Álvarez y Universidad de Chile quedó completamente quebrada, en la que no ve ninguna posibilidad de que la dirigencia se la juegue por mejorar la relación con el DT tras lo que fueron sus dichos.

“Por eso él dice que no renuncia, porque si renuncia tiene que pagar la cláusula, con la declaración que dijo y más allá de todos los errores de la dirigencia, porque cometió errores, lo que dice es verdad, pero yo como dirigente después de estas declaraciones no lo dejo para nada”, cerró.

En Síntesis…