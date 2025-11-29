Colo Colo recibió un letal cachetazo en la penúltima fecha del torneo nacional, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz perdieron un duelo crucial ante Cobresal por 3-0, resultado que complicó de gran forma lo que es el único objetivo que le queda al ‘Cacique: clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Después de este duelo, el ídolo del ‘Popular’ Marcelo Barticciotto se explayó con todo en el programa ‘F90’ de ESPN a lo que fue esta dura derrota para Colo Colo, en la que pensó que vería una versión similar a la que venció a Unión La Calera en el Monumental.

“Más allá de el rival, que Cobresal se hace fuerte en el norte e impone sus condiciones, el otro día le había ganado a Calera, un equipo que no puso casi nada de resistencia, pero que venía ganando con Ortiz, venía sumando puntos”, comenzó señalando Barticciotto.

Siguiendo en aquello, el ‘Barti’ sabía que este partido ante Cobresal iba a ser muy complicado para Colo Colo, el que se iba a definir por detalles y el conjunto local supo pegar en los momentos justos para quedarse con la victoria.

Colo Colo cayó ante Cobresal | Foto: Photosport

“Se veía como este un partido más parejo, con la localía de Cobresal, uno veía que Colo Colo le podía hacer partido, pero que no iba a ser fácil, pero se resolvió todo muy rápido”, remarcó.

Barticciotto no salva a nadie

Concluyendo, Barticciotto se desató con todo contra el equipo que comanda Fernando Ortiz, en la que declaró sin pelos en la lengua que ningún jugador se salva de lo que fue este papelón monumental en el Estadio El Cobre de El Salvador.

“El error de Amor en el primer gol de Munder inclina el partido hacia Cobresal y Colo Colo nunca se pudo meter en el partido, rendimientos muy bajos, hoy de los jugadores no se salva nadie y siendo generoso, porque fue un partido de lo peor que jugó Colo Colo en el año”, cerró.