Colo Colo comienza a descartar un nombre para el mercado de fichajes. ¿La razón? A pesar de que su anhelo es representar al club en el que brilló su padre, el elenco dueño de su pase solicitó su retorno.

Ese es el caso de Bruno Barticciotto. Según detalló el periodista Javier Flores a través de X, el padre del futbolista entregó pormenores sobre su futuro: Chile no está en el mapa.

En su cuenta personal, el comunicador aseguró que Marcelo Barticciotto adelantó que su hijo volverá a Talleres de Córdoba. Tras finalizar su préstamo con Santos Laguna, será evaluado por el cuerpo técnico del cuadro argentino.

“Lo llamaron de Talleres y le dijeron que se tiene que presentar el 26 de diciembre, que lo van a tener en cuenta. (Carlos) Tevez lo quiere en el plantel”, habría confesado el retirado goleador.

De esta manera, se comienza a transparentar el siguiente paso en la carrera del seleccionado nacional. Por el momento, Colo Colo no está en su horizonte: seguirá siendo su sueño.

Bruno Barticciotto se aleja de Colo Colo: volverá a Talleres. (Foto: Manuel Guadarrama/Getty Images)

Lejos de Colo Colo: el 2025 de Bruno Barticciotto

Durante su estadía en el fútbol mexicano, el formado en Universidad Católica disputó un total de 12 encuentros con la camiseta de Santos Laguna: anotó dos goles y aportó con una asistencia.

Cabe destacar que Bruno Barticciotto tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 con la escuadra azteca. Ante tal panorama, Colo Colo deberá seguir esperando por su arribo.

Datos claves: