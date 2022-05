Marcelo Espina era uno de los principales apuntados la peor crisis deportiva que tuvo a Colo Colo a punto de descender, donde se le cuestionó por la mala conformación del plantel, sostener a Mario Salas en el cargo y posteriormente apostar por un interinato que no trajo buenos resultados. Terminó renunciando a pocas horas de un partido con Unión Española abatido por la debacle institucional y las críticas.

Pero el Calamar defiende su paso por la gerencia deportiva y en conversación con el programa Pelotazo al Vacío del periodiste Jorge Gómez, se atribuye parte de los éxitos que están consiguiendo al mando de Gustavo Quinteros.

“Yo traje a Falcón, a Fuentes, la primera etapa de Pavez que después fue vendido, Costa, Solari, todos los juveniles que debutaron en Primera. Le renové los contratos a Brayan Cortés, Óscar Opazo, Gabriel Suazo, Marcos Bolados y Matías Zaldivia, todos esos y también trajimos a Gustavo Quinteros”, comenzó.

El ex mediocampista toma con naturalidad las críticas recibidas por su gestión en el club y se restó responsabilidad por la mala campaña del equipo, donde apuntó a factores extradeportivos.

“La gente se relaciona o tiene la foto de determinado momento y eso está bien. Cuando me fui del club expliqué el motivo, fui demasiado claro y no quiero rebuscar muchas cosas. En una entrevista me preguntaron el legado que dejaba y dije que la formación de los juveniles porque el proyecto lo comencé yo. Por otro lado, dije que el tiempo me iba a dar la razón y así fue, el motivo fundamental de pelear el descenso estuvo vinculado sólo a un factor económico, porque mandaron a los jugadores al seguro de cesantía, no era algo futbolístico. Los jugadores siguieron estando, el entrenador sigue estando”, justificó.

Pablo Solari es uno de los jugadores más valiosos del plantel albo. / FOTO: Agencia Uno

Ante las críticas que recibió por el armado del plantel que vivió la peor campaña de la historia de Colo Colo, el Cabezón se defendió y resaltó que fue el gestor de la llegada de Pablo Solari, así como de la promoción de los canteranos que hoy alternan en el primer equipo.

“Son pocos los que saben que a Pablo Solari lo trajimos gratis, no lo conocía nadie. Lo trajimos gratis por un año y medio sin pagar un peso, hoy el club rechazó una oferta millonaria. El tiempo pone las cosas en su lugar, los que tienen memoria se van a dar cuenta que se hizo un buen trabajo, lo que se vivió deportivamente no estuvo vinculado a la mala elección de jugadores. Obviamente que hubo jugadores contratados que no rindieron, no todo sale cien por ciento favorable, pero eso y el proyecto de los jóvenes lo presenté yo, lo elaboré yo, lo pusimos en práctica y a muchos jóvenes les hicimos el primer contrato”, cerró.