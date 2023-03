"Nos hicieron dos goles por errores que no tenemos que cometer": Gustavo Quinteros respecto a la derrota de Colo Colo frente a Cobresal

Colo Colo se fue al parón del Campeonato Nacional 2023 con una derrota por tres a uno frente a Cobresal, la dejó muchas dudas en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros, sobre todo la zona defensiva, la más cuestionada.

Este jueves el técnico Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa y respondió sobre si fue o no un balde de agua fría la derrota frente a Cobresal en El Salvador.

“Fueron errores individuales, el primer gol fue un error de un córner, en donde el jugador encargado de marcar, no marcó bien o no marcó. Después comentamos un penal que vamos a recibir una pelota dentro del área con las manos abiertas y eso no se debe hacer”, mencionó Quinteros.

Colo Colo perdió contra Cobresal en la novena fecha | Agencia Uno

El técnico argentino continuó respondiendo sobre los errores defensivos de su equipo, enfatizando errores individuales. “El otro es un error también individual, cuando a ti te hacen dos goles por errores propios o individuales y tienes que salir a buscar el resultado, nos desordenamos. Pero eso ya fue otra parte del partido, quedamos muchas veces mano a mano”, declaró el estratega de Colo Colo.

“Nos hicieron dos goles por errores que no tenemos que cometer, hay que marcar en las pelotas paradas y hay que marcar, no puedes cometer un error. En el segundo tampoco y en el tercer gol menos, esos errores fueron los mismos que pasaron ante O’Higgins y Coquimbo, es algo que tenemos que seguir trabajando”, agregó Gustavo Quinteros.

Colo Colo volverá a jugar el 16 de abril de 2023 cuando dispute el clásico frente a Universidad Católica por la décima fecha del torneo nacional.