Colo Colo es el líder exclusivo del Campeonato Nacional 2022 y es el principal candidato a quedarse con el título a fin de año. Al Cacique le quedan los últimos nueve compromisos para poder decir campeón luego de cinco años.

Durante este jueves, Óscar Opazo conversó con Los Tenores de ADN y entre las varias preguntas que le realizaron fue sobre su socio por el sector derecho. El 'Torta' había formado una gran dupla con Pablo Solari, pero el Pibe partió a River Plate y ahorra Gustavo Quinteros busca una reemplazante en aquella zona.

Entre esas alternativas están Alexander Oroz, Cristián Zavala, Marco Rojas y Marcos Bolados son los nombres que bajara el técnico santafesino. En esa línea, es que el lateral derecho de los albos quiso recalcar la presencia del ex Deportes Antofagasta.

“Hay varias opciones, me gusta mucho Marcos Bolados. En su momento máximo futbolístico me encantaba, no había nadie que lo parara. Es una alternativa también Marcos, no se olviden de él, que tuvo un muy buen momento, jugamos juntos también un largo tiempo", sostuvo Opazo

“Ahora se sumó Zavala, también tiene que entender mucho el juego. Quinteros le importa el tema táctico, no solo que el jugador sea bueno para la pelota y vaya para adelante, sino que entienda la táctica del equipo porque a medida que va pasando el tiempo el jugador debe ir madurando y entendiendo como es el fútbol, no solo en ataque", agregó.

El lateral se refirió a Marcos Bolados | Foto: Agencia UNO

En cuanto al "Kiwi Messi", Opazo destacó el trabajo que está haciendo en los entrenamientos y que aún lo tienen sin debutar con la camiseta alba. "Marco Rojas lo hemos visto en los entrenamientos y es un jugador muy interesante”, cerró el lateral.