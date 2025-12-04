Este jueves el arquero chileno Brayan Cortés se reencontró con sus compañeros de Colo Colo tras volver al país, luego de estar a préstamo en Peñarol de Uruguay, club que no hará uso de la opción de compra por su pase.

El Indio regresó a Santiago tras el cierre de la temporada en el fútbol charrúa, donde ganó dos títulos, la Copa AUF y el Torneo de Clausura, pero perdió la final de la liga ante Nacional de Montevideo.

A la espera que se defina su futuro, donde su deseo era continuar en el Manya, aunque aún está la posibilidad que busquen extender el préstamo o comprarlo por una menor cifra, el portero de 30 años se reunió con sus más cercanos del plantel del Cacique.

Así se pudo apreciar en una historia de Instagram que subió el defensa Alan Saldivia, la que compartió el iquiqueño, donde también aparece el delantero Marcos Bolados.

En la imagen aparecen junto a otros amigos del tridente albo compartiendo en un recinto privado, donde Cortés agregó la palabra “amigos” y varios emojis, como corazones y una batería recargada.

Cabe recordar que el Indio tiene contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre del 2027, pero se ve difícil su continuidad en el cuadro popular por su anhelo personal de seguir en el extranjero.

Consignar que la opción de compra que tenía Peñarol era de 1,4 millones de dólares por el 80% de su pase, monto que no llegará al Estadio Monumental.

MIRA LA HISTORIA A CONTINUACIÓN:

Captura de la historia de Instagram de Brayan Cortés.

