Este domingo 19 de octubre, Coquimbo Unido y Colo Colo se están viendo las caras por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en un duelo clave para sus distintas pretensiones.

Pese a que el “Cacique” ha dominado la posesión del balón y generado las ocasiones más claras, hasta ahora el portero Diego “Mono” Sánchez ha tenido un par de atajadas para mantener el arco “Pirata” en cero.

La incapacidad de abrir el marcador generó evidente frustración en el equipo de Fernando Ortiz, la cual se sintió tanto en la cancha como en las redes sociales.

Hinchas de Colo Colo le cargan la mano a Marcos Bolados

En ese sentido, el principal apuntado por los hinchas albos fue Marcos Bolados. Ante la baja de Javier Correa por lesión, el antofagastino fue el encargado de ser el “9” albo, pero los fanáticos en X (ex Twitter) mostraron su impaciencia por su falta de finiquito y claridad en los metros finales.

Marcos Bolados sigue sin convencer a los hinchas del Cacique | FOTO: Colo Colo

Su bajo rendimiento en el primer tiempo desató comentarios lapidarios, con algunos hinchas asegurando incluso que no debería seguir en el club en la próxima temporada.

Algunos de los comentarios de los hinchas de Colo Colo: