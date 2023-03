En un día especial para Colo Colo por la despedida de Esteban Paredes, Pablo Contreras, en representación de la organización que agrupa a los ex jugadores albos, da a conocer una triste noticia que golpea al pueblo colocolino.

"Hoy será una grandísima fiesta en la despedida de uno de los más grandes ídolos del fútbol chileno, y que mejor que sea en el Monumental, pero también él (Paredes) pertenece a Colo Colo de todos los tiempos y sin querer enlodar de lo que pasará debemos comunicar algo triste", comienza su alocución dando cuenta del momento que viven.

Contreras hace de vocero "como uno de los capitanes de Colo Colo De Todos Los Tiempos debo entregar una información que lamentablemente no es muy agradable, y entregarle ánimo, cariño y bendiciones a uno de los nuestros, un grande, Arturo Jauregui, que en su momento lo hicimos con el Chano (Garrido) y salió bastante bien".

El ex Sporting de Lisboa cuenta que "Arturito está con complejidades de salud y reitero, queríamos entregarle en términos personales y grupales para que ojalá en el corto plazo pueda compartir con todos nosotros y entregarle cariños a su familia".

Pablo Contreras da a conocer el delicado estado de salud de Arturo Jauregui (ADN)

Pablo Contreras da cuenta que el ex volante había lidiado hace poco con un problema de salud que le provocó graves consecuencias. "Tuvo un problema un tiempo atrás, quedó muy complicado, tuvo que aprender a caminar, a hablar, pero lo de ahora es mucho más grave y tal como ocurrió con el Chano, esperamos que vuelva a compartir con nosotros los lunes", indica emocionado.

El ex central reconoce que "no somos contemporáneos, pero lo conocí y es una grandísima persona, le deseo lo mejor en un camino donde a veces las enfermedades no respetan".