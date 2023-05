Pato Yáñez ironiza con los refuerzos de Colo Colo: “Cuando sales con tres lucas, tienes que comer tocomples no más”

Colo Colo no ha tenido un buen primer semestre en cuanto a la consolidación de sus refuerzos que llegaron a comienzos de año. El Cacique ha visto como los nombres que arribaron al Estadio Monumental han sufrido por las constantes lesiones o simplemente que no han logrado consolidarse.

Por aquello, es que Patricio Yáñez apuntó hacia los refuerzos que llegaron esta temporada y realizó una particular analogía de cómo los albos han salido a contratar jugadores.

"Cuando sales con tres lucas la verdad que no puedes ir a comer a ciertos restaurantes en Santiago, tienes que ir a comer un 'tocomple' y eso fue lo que hizo Colo Colo. Tuvo que traer préstamos, contrataciones menores en términos de inversión", expuso el ex delantero albo en Deportes en Agricultura.

"Tú no puedes convertir con Argentina, que los argentinos son unos cara de palos, porque compran, contratan y no pagan. Después a la FIFA a cobrar y pasan dos años, tres años y ahí recién te pagan. No puedes competir, la verdad que Colo Colo y el fútbol chileno salen con muy poca plata a comprar y tienes que traer jugadores como el trajo el cuadro popular", agregó.

El técnico del Cacique no ha podido estar tranquilo con el tema refuerzos | Foto: Photosport

Siguiendo bajo esa línea, Yáñez apuntó sus dardos hacia Fabián Castillo, quien no ha tenido un buen pasar por Macul y aseguró que es uno de los futbolistas que debería salir a mitad de año si es que Colo Colo quiere reforzarse a mitad de año.

"Yo creo que Castillo sí o sí tienen que revisar su continuidad o mejor dicho, para ser bien claro, me parece que es el jugador que debe abandonar la institución de Colo Colo por si quieren traer. Necesita Colo Colo sí o sí un par de jugadores para potenciar lo que hay"



Por último, también hizo referencia al momento de Carlos Palacios. "No tiene laterales y hay que ver qué pasa con la Joya (Cristián Palacios), que ofrece y ofrece goles, pero que yo le estoy dando los próximos partidos antes que termine la primera rueda para ver si es mi joya o dejó de ser mi joya", sentenció.