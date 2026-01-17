Este sábado, Huachipato presentó sus nuevas camisetas para la temporada 2026, en la denominada ‘Tarde Acerera’ que se realizó en el Estadio Huachipato-CAP en Talcahuano.

El Campeón del Sur vestirá por tercer año consecutivo la marca ecuatoriana Marathon, la que esta vez le confeccionó un uniforme titular con tonos azules más oscuros que en la temporada 2025, entrelazados con los tradicionales bastones negros.

La gran novedad para esta campaña es que el campeón de la Copa Chile tiene un nuevo main sponsor, cambiándose de casa de apuestas. El año pasado fue 1XBET y este 2026 será ApuestasRoyal.com.

La usina también dio a conocer su camiseta de visita, de color blanco con bastones de un leve azul; y su camiseta alternativa, que está teñida de verde.

Huachipato dio a conocer su nuevo ‘main sponsor’.

Las tres camisetas nuevas de Huachipato para la temporada 2026.

La nueva camiseta de Huachipato será estrenada esta misma tarde en el partido amistoso contra Coquimbo Unido, el último campeón de la Liga de Primera. Este compromiso comienza a las 18:15 horas.

En síntesis