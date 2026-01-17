Este sábado fue la conferencia de prensa de Gustavo Costas, entrenador de Racing de Avellaneda, en la previa del amistoso contra Universidad de Chile que se disputa mañana (domingo) en Concepción.

En la instancia, BOLAVIP le consultó al DT de la Academia cómo se vería como director técnico de la Selección Chilena, considerando que en estos momentos La Roja no tiene estratega definido para el nuevo ciclo con miras al Mundial del 2030.

Ante aquello, el experimentado estratega no quiso salirse de sus márgenes como técnico del equipo argentino. “No, yo estoy con la cabeza en Racing”, comenzó diciendo.

A lo que seguido agregó: “No sé, en Racing estoy contento, no te voy a mentir. No sé qué haría”.

Costas de 62 años ha liderado un exitoso ciclo en el cuadro albiceleste, que coronó con la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.

En Chile estuvo al mando de Palestino en 2022 y luego partió a la Selección de Bolivia, a la que dirigió entre 2022 y 2023.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Universidad de Chile vs. Racing?

El partido amistoso entre la U y Racing se disputará este domingo 18 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.