El Real Betis de Manuel Pellegrini consiguió un nuevo triunfo en La Liga de España, esta vez venciendo a un rival directo como lo es Villarreal, imponiéndose por 2-0 en la fecha 20.

Los goles llegaron en el segundo tiempo, obra de Aitor Rubial en los 57 minutos y de Pablo Fornals a los 83′.

Con este resultado, el cuadro heliopolitano sigue en la sexta posición de la liga española, con 32 puntos, en puestos de clasificación a UEFA Conference League.

Por ahora, los verdiblancos están a dos unidades de UEFA Europa League y a cuatro de UEFA Champions League.

Cabe recordar que el líder exclusivo de La Liga es el Barcelona con 49 puntos, escoltado por el Real Madrid con 48 unidades. Eso sí, los culés deben jugar su partido de esta jornada.

El próximo partido del Betis será de visita ante el PAOK de Grecia, el miércoles 22 de enero a las 14:45 horas de Chile, por la fase de liga de la Europa League.

Aitor Rubial abrió la senta del triunfo para Real Betis sobre Villarreal. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

La tabla de posiciones de La Liga:

Pos Equipo PTS J Gol +/- G E P 1 Barcelona 49 19 53:20 33 16 1 2 2 Real Madrid 48 20 43:17 26 15 3 2 3 Villarreal 41 19 37:19 18 13 2 4 4 Atlético 38 19 34:17 17 11 5 3 5 Espanyol 34 20 23:22 1 10 4 6 6 Betis 32 20 33:25 8 8 8 4 7 Celta 29 19 25:20 5 7 8 4 8 Athletic 24 20 19:28 -9 7 3 10 9 Girona 24 20 20:34 -14 6 6 8 10 Elche CF 23 19 25:24 1 5 8 6 11 Osasuna 22 20 21:24 -3 6 4 10 12 Rayo 22 19 16:22 -6 5 7 7 13 Real Sociedad 21 19 24:27 -3 5 6 8 14 Mallorca 21 20 24:30 -6 5 6 9 15 Getafe 21 19 15:25 -10 6 3 10 16 Sevilla 20 19 24:30 -6 6 2 11 17 Alavés 19 19 16:24 -8 5 4 10 18 Valencia 17 19 18:31 -13 3 8 8 19 Levante UD 14 19 21:32 -11 3 5 11 20 Real Oviedo 13 20 11:31 -20 2 7 11

