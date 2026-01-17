El Real Betis de Manuel Pellegrini consiguió un nuevo triunfo en La Liga de España, esta vez venciendo a un rival directo como lo es Villarreal, imponiéndose por 2-0 en la fecha 20.

Los goles llegaron en el segundo tiempo, obra de Aitor Rubial en los 57 minutos y de Pablo Fornals a los 83′.

Con este resultado, el cuadro heliopolitano sigue en la sexta posición de la liga española, con 32 puntos, en puestos de clasificación a UEFA Conference League.

Por ahora, los verdiblancos están a dos unidades de UEFA Europa League y a cuatro de UEFA Champions League.

Cabe recordar que el líder exclusivo de La Liga es el Barcelona con 49 puntos, escoltado por el Real Madrid con 48 unidades. Eso sí, los culés deben jugar su partido de esta jornada.

El próximo partido del Betis será de visita ante el PAOK de Grecia, el miércoles 22 de enero a las 14:45 horas de Chile, por la fase de liga de la Europa League.

Aitor Rubial abrió la senta del triunfo para Real Betis sobre Villarreal. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

La tabla de posiciones de La Liga:

Pos Equipo PTS J Gol +/- G E P
1Barcelona491953:20331612
2Real Madrid482043:17261532
3Villarreal411937:19181324
4Atlético381934:17171153
5Espanyol342023:2211046
6Betis322033:258884
7Celta291925:205784
8Athletic242019:28-97310
9Girona242020:34-14668
10Elche CF231925:241586
11Osasuna222021:24-36410
12Rayo221916:22-6577
13Real Sociedad211924:27-3568
14Mallorca212024:30-6569
15Getafe211915:25-106310
16Sevilla201924:30-66211
17Alavés191916:24-85410
18Valencia171918:31-13388
19Levante UD141921:32-113511
20Real Oviedo132011:31-202711

