El Real Betis de Manuel Pellegrini consiguió un nuevo triunfo en La Liga de España, esta vez venciendo a un rival directo como lo es Villarreal, imponiéndose por 2-0 en la fecha 20.
Los goles llegaron en el segundo tiempo, obra de Aitor Rubial en los 57 minutos y de Pablo Fornals a los 83′.
Con este resultado, el cuadro heliopolitano sigue en la sexta posición de la liga española, con 32 puntos, en puestos de clasificación a UEFA Conference League.
Por ahora, los verdiblancos están a dos unidades de UEFA Europa League y a cuatro de UEFA Champions League.
Cabe recordar que el líder exclusivo de La Liga es el Barcelona con 49 puntos, escoltado por el Real Madrid con 48 unidades. Eso sí, los culés deben jugar su partido de esta jornada.
El próximo partido del Betis será de visita ante el PAOK de Grecia, el miércoles 22 de enero a las 14:45 horas de Chile, por la fase de liga de la Europa League.
La tabla de posiciones de La Liga:
|Pos
|Equipo
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Barcelona
|49
|19
|53:20
|33
|16
|1
|2
|2
|Real Madrid
|48
|20
|43:17
|26
|15
|3
|2
|3
|Villarreal
|41
|19
|37:19
|18
|13
|2
|4
|4
|Atlético
|38
|19
|34:17
|17
|11
|5
|3
|5
|Espanyol
|34
|20
|23:22
|1
|10
|4
|6
|6
|Betis
|32
|20
|33:25
|8
|8
|8
|4
|7
|Celta
|29
|19
|25:20
|5
|7
|8
|4
|8
|Athletic
|24
|20
|19:28
|-9
|7
|3
|10
|9
|Girona
|24
|20
|20:34
|-14
|6
|6
|8
|10
|Elche CF
|23
|19
|25:24
|1
|5
|8
|6
|11
|Osasuna
|22
|20
|21:24
|-3
|6
|4
|10
|12
|Rayo
|22
|19
|16:22
|-6
|5
|7
|7
|13
|Real Sociedad
|21
|19
|24:27
|-3
|5
|6
|8
|14
|Mallorca
|21
|20
|24:30
|-6
|5
|6
|9
|15
|Getafe
|21
|19
|15:25
|-10
|6
|3
|10
|16
|Sevilla
|20
|19
|24:30
|-6
|6
|2
|11
|17
|Alavés
|19
|19
|16:24
|-8
|5
|4
|10
|18
|Valencia
|17
|19
|18:31
|-13
|3
|8
|8
|19
|Levante UD
|14
|19
|21:32
|-11
|3
|5
|11
|20
|Real Oviedo
|13
|20
|11:31
|-20
|2
|7
|11
