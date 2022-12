Colo Colo ya tiene asegurado a quien será su segundo refuerzo para la temporada 2023, tratándose del defensor Ramiro González, quien tras su paso por Platense del fútbol argentino aseguró su llegada al reciente campeón del fútbol chileno.

Durante esta jornada, el jugador arribó a suelo nacional para ultimar sus detalles para ser presentado como nuevo fichaje del ‘Cacique’, en la que tuvo palabras para lo que fue su llegada a Colo Colo

“Vinimos con la familia a cerrar algunos detalles y contentos. Fue un proceso largo, gracias a dios se dio, todavía faltan algunos detalles y ya después podremos hablar más tranquilo”, partió señalando González.

El jugador que tuvo un paso por la Unión Española tuvo palabras de agradecimientos para Gustavo Quinteros, quien siempre lucho por que se gestara su llegada a Colo Colo y además, señaló que el tema de su lesión que le impidió arribar a los ‘Albos’ en el semestre anterior, quedó en el pasado.

González en su paso por Platense en Argentina | Foto: Getty Images

“Agradecido con el profesor, no tengo nada como se ha hablado, no estoy roto y no tengo nada raro, terminé compitiendo.”, destacó.

Ya adentrándose a lo que es su llegada, el zaguero indica que desde lo físico está en óptimas condiciones y quiere sumarse al grupo para aportar su granito de arena “no solo los exámenes, sino la parte clínica que. Vengo de competir y jugar sin problemas. Quiero sumar desde el lado que toque y tratar de que nos vaya bien”.

Finalmente, González confesó que está más que contento por lo que significa este nuevo gran paso dentro de su carrera de poder llegar a Colo Colo, en donde tiene grandes expectativas de lo que puede conseguir con el club.

“Es un lindo desafío y con muchas ganas. Es el club más grande de Chile, vienen lindos desafíos por delante así que feliz”, cerró.