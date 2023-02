Ricardo Dabrowski golpea la mesa por masiva salida de canteranos albos: "“Es inaudito que Colo Colo no tenga una base formada en casa"

Colo Colo ha vivido en el último tiempo una fuga masiva de canteranos que no le dejaron mucho al club en términos económicos como Gabriel Suazo, Luciano Arriagada y, muy posiblemente, Joan Cruz quien asomaba como una de las nuevas joyas de la cantera alba.

El éxodo masivo de jugadores tiene varias aristas; desde la negativa del jugador mismo para firmar su extensión con contratos millonarios al deseo de querer partir a países y/o ligas más competitivas que la chilena y brillar en el club que les dio de comer.

“La realidad hoy en día es que los entrenadores si pierden tienen la culpa de todo, entonces entre asegurar con jugadores experimentados y no, es menos riesgoso. Es así y es una realidad inexorable”, dijo sobre la lucha interna de los DT por no tirar mano a la cantera, Ricardo Mariano Dabrowski en conversación con Bolavip Chile.

El Polaco no se cree el éxodo de canteranos albos: “No puede creer que un club deje ir a sus valores así porque sí. Si uno piensa bien, cree que son por errores no forzados y si uno piensa mal, puede considerar incluso que es como a propósito y parte de un plan”.

“Es inaudito que Colo Colo no tenga una base de jugadores formados en casa. Hay malas camadas a veces y por ahí no surgen, pero para eso hay que bancarlos y que jueguen. Si uno es técnico y juega con juveniles y pierde, te pueden echar, en cambio con jugadores más grandes…”, añadió.

Lo concreto es que el Cacique ha sufrido en el último tiempo con la salida de algunos de sus jugadores formados en casa, mientras otros tratan de hacerse las armas para mostrarle a Gustavo Quinteros que sí están para pelear un puesto en el equipo.