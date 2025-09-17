Mientras algunos se resignan por lo sucedido con Colo Colo en el año del centenario, algunos analizan en profundidad las cosas que se han hecho mal para terminar el año sin ningún título y con fracasos en todos los frentes.

La derrota por 3-0 en la Supercopa ante Universidad de Chile el pasado domingo en el Estadio Santa Laura, le puso punto final a las ilusiones albas, que ahora solo esperan que el equipo pueda clasificar a un torneo internacional para el 2026.

Y en conversación con BOLAVIP expuso su visión un histórico del cuadro popular, quien fue exitoso como futbolista y luego comenzó un proceso como entrenador.

Se trata del argentino Ricardo Dabrowski, quien apuntó a las malas decisiones dirigenciales como el causal de los problemas que ha enfrentado la institución esta campaña.

“No ha sido un año, digamos, realmente positivo por todas las cosas que pasaron. Y bueno, esto muestra que en el fútbol el dinero es, gastar mucho es una parte del problema. El tema es que hay que gastar bien”, comenzó diciendo.

“No se ha dado, se ha generado toda una serie de situaciones que para un club como Colo Colo no corresponden. La realidad es esa, hay que acordarse que hubo una extensión de contrato del técnico anterior, después que se tenía que ir, después que no se fue. Y bueno, todo eso después, ahora hay un entrenador nuevo, lamentablemente arranca con un mal resultado ante el clásico”, agregó sobre la situación vivida con Jorge Almirón y ahora el inicio del proceso de Fernando Ortiz.

En esa línea, apuntó a cómo se prepará la próxima temporada en materia de conformar el plantel.

“Habrá que ver si ya está empezando para el año que viene, quiénes son, porque se supone que, si se van a contratar para el año que viene con jugadores o se van a dejar libres jugadores, imagino yo que la decisión tiene que pasar por un estamento técnico, creo yo que debiera de ser así. Pero bueno, yo creo que al final de cuentas hay que dejar pasar el tiempo y ver qué es lo que sucede. Y después con lo hecho consumado, analizarlo”, completó el Polaco.

Ricardo Dabrowski apunta contra las decisiones dirigenciales en Colo Colo. (Foto: Photosport)

El plano futbolístico

Respecto a los futbolístico post derrota en la Supercopa, Dabrowski recordó la campaña del 2020 donde Colo Colo terminó jugando el partido de promoción para zafar del descenso.

“No es ni el primer partido, ni será el último, porque Colo Colo viene en el año de muchas derrotas. Me parece que si uno mira la estadística, hace muchos años que no, salvo la vez que estuvo por irse al descenso Colo Colo, que estuvo a 90 minutos”, rememoró.

“Por lo que uno ve y lo que se ve de afuera, imagina que eso implicará un replanteo, implicará tomar mejores decisiones, implicará justamente generar una serie de cuestiones para mejorar”, añadió.

En esa misma línea, el campeón de la Copa Libertadores 1991 no dudó en apuntar a la división que existe en el directorio de Blanco y Negro.

“Si uno ve la división que hay en la parte del directorio, y es muy difícil que un equipo funcione bien cuando hay una parte del directorio que toma una decisión y la otra parte, no importa lo que sea, lo boicotea. O sea, no hay un consenso, no hay una idea de avanzar hacia lo mejor para el equipo, no para una u otra parte de la administración. Entonces así, lamentablemente, es muy difícil tener resultados”, finalizó.